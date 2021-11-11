أطلقت شركة الاتصالات الكويتية - stc، عرضها الخاص والاستثنائي على هواتف iPhone 13 وسط حشد جماهيري كبير، مصحوبا بفعاليات متنوعة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتوزيع هدايا مجانية على الحضور والمشاركين.



وخلال الفعالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق هواتف iPhone 13، أتاحت stc خدمة السيارات drive thru في شارع سالم المبارك بالسالمية أقامت من خلالها عدد من المسابقات وتوزيع الجوائز على الحضور من العملاء.



واستقطب الحدث الفريد من نوعه حشدا كبيرا من السيارات والمشاركين في المسابقات والجوائز الذين توافدوا على أفرع stc في أماكن مختارة حول الكويت، للحصول على الهاتف الجديد ضمن باقات الدفع الآجل «خلك ON» للمكالمات الصوتية، والتي توفر العديد من المزايا الجديدة وغير المسبوقة.



وحصد هاشتاغ #stc13 التي أطلقته الشركة بهذه المناسبة على ترند على مستوى الكويت في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما شهد البث المباشر الذي قدمه المذيع الشهير علي نجم، للفعاليات التي تم إطلاقها على الانستغرام. وتعليقا على إطلاق الهاتف الجديد، قال م.عامر عطوي، الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: نركز باستمرار على تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير الوصول الى مجموعة منتجاتنا وخدماتنا بكل سهولة ويسر.



وأكد عطوي على مواصلة stc تقديم أحدث المنتجات التي تدعم تقنية الجيل الخامس الخدمات المتجددة بما يسمح للعميل الوصول إلى كافة العروض التي تناسب احتياجاتهم، سواء كان ذلك من خلال أحد فروعنا أو منصاتنا الرقمية أو مركز الاتصال الخاص بنا. من خلال حدث الإطلاق هذا، اكتشفنا طرقا جديدة لتبسيط عملية الحصول على أحدث أجهزة Apple الرائدة لنخلق تجربة جديدة للعملاء، ومن هذا المنطلق قمنا بدمج مجموعة متنوعة من الأنشطة والمفاهيم الجذابة التي من شأنها أن توفر للمشاركين والعملاء تجربة لا تنسى.