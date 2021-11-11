أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الذهبية لمهرجان «كويت ستريت فود «Kuwait Street Food وهو أكبر مهرجان للمطاعم والمقاهي، والذي سيقام في ساحة فندق سفير منطقة بنيد القار على شارع الخليج العربي على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس 11 نوفمبر إلى يوم السبت 13 نوفمبر 2021 من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 10 مساء. ويقدم المهرجان فرصة فريدة للزوار حيث يجمع عدد كبير من المطاعم والكافيهات المتنوعة والمختلفة الأنماط، ويضم 6 أقسام مختلفة كمعرض البرجر، ومعرض القهوة، ومعرض عربات الطعام المتنقلة أو ما يعرف «بالفود تراك»، وقسم الأغذية للأطفال وركن الأطعمة السريعة المتنوعة وكذلك الأطعمة التي يكون عليها إقبال في فصلي الخريف والشتاء - «كويت ستريت فود ونتر فيستيفال».



وتأتي مشاركة البنك في هذا المهرجان ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الشابة والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، ومساهمة من البنك في دعم وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح بمجالات العمل المختلفة المرتبطة بالأغذية والمشروبات من ناحية أخرى. وسيقام على هامش المهرجان جناح للبنك لتعريف رواد وزوار المهرجان بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، حيث يتم تعريف الحضور بمزايا «حسابي الأول» المخصص للأطفال حتى سن 14 وحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، إضافة إلى تقديم بعض الهدايا للحضور من كبار وصغار السن.