معرفي: نمو جميع المؤشرات المالية للشركة رغم «كورونا».. يبعث على الاطمئنان

النتائج تؤكد متانة المركز المالي للشركة بفضل إستراتيجيتها الناجحة

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي عن نتائج أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 16.4 مليون دينار، مسجلة قفزة بنسبة 910% مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام السابق البالغة 1.6 مليون دينار.



وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن هذه النتائج انعكست إيجابا على جميع المؤشرات المالية بشكل كبير، حيث بلغ العائد على حقوق المساهمين خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 5.6%، مقارنة بعائد بلغ 0.57% بالفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 882%.



وبلغ العائد على اجمالي الأصول 3.24% لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة بعائد بلغ 0.41% للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 690%، فيما بلغ العائد على رأس المال نحو 8.90%، مقارنة بـ 0.88% للفترة نفسها من العام الماضي بنمو 911%.



وبلغ صافي الأرباح التشغيلية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي نحو 27.8 مليون دينار، مقارنة بـ 9.1 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 205%.



نمو مطمئن



وتعقيبا على هذه النتائج المالية، قال معرفي إنه بالرغم من استمرار أزمة كورونا إلا أن النمو كان في جميع المؤشرات المالية للشركة مما يبعث على الاطمئنان ويؤكد على متانة المركز المالي للشركة وذلك بفضل ما ينتهجه مجلس الادارة من سياسات واستراتيجيات جعلت الشركة قادرة على الصمود والعبور بسلام من جميع الأزمات التي حدثت على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، كما أكد على أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي بالتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



واستمرارا لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، أعلن معرفي الدخول في استثمار جديد خلال الربع الثالث بقيمة 1.8 مليون دولار في الولايات المتحدة الأميركية مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين وذلك عن طريق إحدى الشركات الاستثمارية الخليجية. وأفاد معرفي بأن الاستثمار عبارة عن استحواذ على مبنى إداري بتصنيف الفئة الممتازة (A) مؤجر بالكامل لشركة Centene ويقع المبنى في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.



مسؤولية اجتماعية



قال معرفي: من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية وتحت شعار (نحن نهتم)، وبعد النجاح الكبير التي حققته الفعالية في حملتها السابقة أطلقت الشركة التجارية حملتها الثانية «تبرع بلعبة.. انشر الفرح»، حيث بدأت الحملة في شهر يوليو 2021 بالتعاون مع مجمع بوليفارد ومجمع سيمفوني ستايل وتم وضع صناديق داخل هذه المجمعات لجمع التبرعات، وتشمل الألعاب المستعملة والجديدة بالإضافة إلى الكتب والحقائب والقرطاسية داخل الكويت تزامنا مع فترة العودة إلى المدارس، وتم توزيع التبرعات على الأطفال داخل إحدى وحدات مشروع اللوبي في مجمع سيمفوني ستايل بالتعاون مع فريق العمل التطوعي لـ «قائد الإنسانية» الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد».



وفي الختام، توجه معرفي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين والإخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم والعمل الدؤوب وتفانيهم لاستمرار الأعمال خلال هذه الفترة في ظل إجراءات غير مسبوقة التزاما بالقرارات والتعليمات ومراحل خطة العودة التدريجية الصادرة بهذا الشأن لتحقيق أقصى درجات الوقاية.