النفيسي: الشركة أتمت الافتتاح الجزئي لمشروع «العاصمة».. وتأجير 96% من المول التجاري

الافتتاح شمل عدداً من العلامات التجارية البارزة.. والمستأجرون يضعون اللمسات الأخيرة

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 5.8 ملايين دينار وربحية سهم 11.8 فلسا عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بالمقارنة بأرباح بلغت 21.2 مليون دينار وربحية سهم 42.9 فلسا عن الفترة المقارنة من 2020.



وبينت الشركة في بيان صحافي، أن انخفاض الربح للفترة الحالية عن الفترة المقارنة يأتي بعد إتمام صفقة بيع 90% من شركة هدية القابضة في جمهورية ألمانيا الاتحادية في 2020 وتحقيق أرباح بمبلغ 21.8 مليون دينار من الصفقة، وفي المقابل، فإن صافي الربح التشغيلي للشركة قد ارتفع إلى 10.34 ملايين دينار، بنمو 25% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.



كما كشفت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية عن ارتفاع في إجمالي موجودات الشركة إلى مبلغ 385 مليون دينار، بالمقارنة بـ 357 مليون دينار، في حين بلغت حقوق الملكية 158 مليون دينار كويتي بالمقارنة بـ 169 مليون دينار عن الفترة المقارنة.



نتائج جيدة



وتعقيبا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن الشركة مستمرة في تحقيق النتائج الجيدة مدعومة بالاستقرار في كافة أنشطتها التشغيلية في الداخل والخارج، إضافة إلى بداية التعافي من تأثيرات أزمة كورونا على مستويات الدخل، لافتا أيضا إلى أن شركة الصالحية العقارية تتطلع إلى زيادة حجم إيراداتها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد قرار الحكومة بالدخول في المرحلة الخامسة من العودة للحياة الطبيعية وفتح كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كذلك فإن الشركة تنظر إلى الافتتاح الجزئي لمشروع العاصمة المملوك للشركة في منطقة الشرق بأنه سيدعم وبشكل مؤثر في إجمالي إيرادات الشركة ويعظم من حقوق المساهمين، كما سينعكس على النتائج المالية للشركة بشكل مجمل خلال العام المقبل.



مشروع العاصمة



وبشأن آخر تطورات مشروع العاصمة، أوضح النفيسي أن مجمل المساحات المؤجرة قد بلغ نسبة 96% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في المول التجاري للمشروع، مشيرا إلى أن الافتتاح الجزئي لمشروع العاصمة قد تم في الثامن من الشهر الجاري، وقد شمل الافتتاح عددا من العلامات التجارية البارزة في المشروع، فيما يعمل بقية المستأجرين حاليا على اللمسات الأخيرة من أعمال التشطيب الداخلي لمشاريعهم والإعلان عن بدء أنشطتهم قريبا.



كما أكد النفيسي على أن مشروع العاصمة هو إضافة قوية في محفظة مشاريع شركة الصالحية العقارية، وأن الشركة كما عودت زبائنها وعملاءها ورواد مشاريعها بأن تكون منشآتها عنوانا للتميز والابتكار، فإن مشروع العاصمة قد بدأ انطلاقته الجزئية في مول العاصمة بإطلالة قوية ومبتكرة تضم جميع عناصر الجذب والتشويق ويوفر لمرتاديه تجربة تسوق مختلفة في قلب مدينة الكويت.