ثمن رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي مبادرة وزارة الإعلام المتمثلة بنقل مباريات بطولة الدوري الوطني لهوكي الجليد للرجال على الهواء مباشرة مصحوبة باستديو تحليلي للمباريات، معتبرا ان ذلك سيسهم في دعم اللعبة على الصعيد المحلي. وتقدم العجمي بالشكر لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري ومسؤولي القناة الثالثة على هذا الدعم الاعلامي المميز لرياضة هوكي الجليد الكويتية. ولفت الى ان هذا الدعم الإعلامي غير مستغرب من مسؤولي الوزارة لحرصهم على دعم كافة الألعاب الرياضية في البلاد، لاسيما لعبة هوكي الجليد ما يسهم بانتشارها خصوصا بين أوساط الشباب. إلى ذلك، شهدت المباراة الأخيرة للدوري التي أقيمت الثلاثاء الماضي تحقيق نادي (كويت ستارز) فوزا كبيرا على نظيره (كاميلز) (9 - 1) ليواصل تصدره للبطولة برصيد 9 نقاط فيما بقي الخاسر ثالثا برصيد 3 نقاط، علما ان البطولة تضم 5 فرق.