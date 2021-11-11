يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال من الشباب الكويتي. وفي ذلك الإطار، قام البنك بتمديد رعايته لمدة عامين لأكاديمية سدن لكرة القدم، وذلك في إطار جهود البنك لدعم الصحة العامة وممارسة الأنشطة الرياضية والتزام البنك بأداء مسؤولياته المجتمعية وسعيه لتحقيق التنمية المستدامة.



وتقدم أكاديمية سدن لكرة القدم في العديلية حصص تعليم وتدريب تتضمن كل أساسيات لعبة كرة القدم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عاما، وذلك على أيدي مجموعة من المدربين العالميين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الاحترافية، كما يشرف على إدارة الأكاديمية مجموعة من رواد الأعمال من الشباب الكويتي.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «نسعى إلى تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال من الشباب الكويتي الواعد حيث يرتبط الوطني بعلاقة شراكة معهم من بداية مسيرتهم المهنية ويعمد إلى تشجيعهم وتوفير الحلول والخبرات التي يحتاجون اليها لنجاح أعمالهم».



وأضاف: «نسعى دائما لتقديم الرعاية وعقد الشراكات مع المؤسسات الرائدة في كل المجالات في إطار التزام الوطني بأداء مسؤوليته تجاه كل شرائح المجتمع وخاصة الشباب والعمل على إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها عملائنا».



وأكد العثمان حرص البنك على التشجيع ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة واتباع أنماط صحية في إطار استراتيجية البنك الرائدة لتحقيق الاستدامة.



ويتمتع «الوطني» بمكانة رائدة ودور حيوي على صعيد دعم مؤسسات القطاع الخاص في الكويت لمجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية وريادة الأعمال، كما يلتزم الوطني بالاستمرار في القيام بدوره وترسيخ بصمته الواضحة في مجال تقديم الدعم اللازم لتطوير ريادة الأعمال والإبداع بين الشباب وجميع الكوادر الوطنية.