القاهرة - سامي عبدالفتاح



يؤدى اليوم منتخب مصر مرانه الوحيد في العاصمة الأنغولية لواندا بقيادة البرتغالي كيروش، استعدادا لمواجهة الغد مع أنغولا في 10 مساء بتوقيت الكويت، ضمن الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم، اذ يتصدر «الفراعنة» ترتيب المجموعة السادسة بـ 10 نقاط فيما تأتي ليبيا ثانية بـ 6 نقاط ثم الغابون ثالثة بـ 4 نقاط، بينما تتذيل انغولا المجموعة بـ 3 نقاط.



وقبل المغادرة ظهر أمس بطائرة خاصة من مطار برج العرب، أدى لاعبو منتخب مصر مرانا خفيفا، شارك فيه للمرة الأولى نجم ليفربول محمد صلاح ولاعب أرسنال محمد النني. ومن المقرر ان تعود البعثة عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادا لخوض مباراة الغابون الثلاثاء المقبل، بحضور 5 آلاف مشجع في ستاد برج العرب.



هذا، وحذر المدير الفني كارلوس كيروش اللاعبين من صعوبة مواجهة الغد لأن أنغولا ستلعب بلا ضغوط، مطالبا الجميع بالفوز والعودة بالـ 3 نقاط التي ستضمن تأهل المنتخب رسميا الى المرحلة النهائية من التصفيات.



توابع القمة 123



إلى ذلك، مازالت توابع قمة الأهلي والزمالك رقم 123، ملتهبة، رغم انتهاء المباراة واندماج لاعبي الفريقين معا في المنتخب، حيث كشف طارق جبريل، أمين صندوق الزمالك في تصريحات تلفزيونية، أن بعض الأمور غير الجيدة حدثت في معسكر الفريق، قبل يوم واحد من المباراة، وكانت أحد أسباب الخسارة وانهيار الفريق بالشوط الأول، الذي انتهى بثلاثية لصالح الأهلي، لكنه رفض كشف هذه الأحداث التي كانت وراء الهزيمة.



كما كشف جبريل عن عدم وجود أي تقدم في مفاوضات الزمالك لتجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي، الذي كان بعيدا عن مستواه في مباراة القمة، وانه ينتظر المجلس المنتخب لتحديد موقفه من التجديد.



وعن انتخاب المجلس الجديد، قال جبريل ان الانتخابات ستجري في يناير القادم، وان مهمة اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب تنتهي يوم 23 الجاري.



ومن توابع القمة 123 أيضا، قرار نقابة الإعلاميين المصريين بإيقاف مدحت شلبي عن التعليق على المباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية العام الحالي، لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني بعد مثوله للتحقيق في مقر النقابة مساء الثلاثاء.