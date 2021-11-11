ستكون مهمة الإمارات صعبة على أرض كوريا الجنوبية اليوم في مسعاها إلى تحقيق فوزها الأول في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ضمن منافسات الجولة الخامسة التي تشهد مباراة مصيرية لسورية أمام العراق، اذ تسعى الإمارات لخطف أول 3 نقاط بعد خسارة و3 تعادلات، أمام المنتخب الكوري الجنوبي الذي تميل الكفة لصالحه في المباريات الرسمية والودية بينهما.



من جهة أخرى، تنتظر سورية مواجهة مصيرية في الدوحة أمام مضيفها العراقي، إذ ستحدد نتيجتها مهمة «نسور قاسيون» في المباريات المستقبلية اذ يحتل المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة مقابل 3 نقاط للمنتخب العراقي الذي يجل خامسا بالمجموعة.



ويعود منتخب للبنان للعب على أرضه بعد غياب نحو عامين، إذ سيكون أمام لقاء مفصلي ضد نظيره الإيراني على ملعب صيدا البلدي. وسيحرم اللبنانيون من متابعة منتخبهم من المدرجات إذ ستكون خاوية خلال المباراة بقرار من الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي للعبة، لأسباب «أمنية».



ويعي رجال «الأرز» تماما أنهم يخوضون أصعب مبارياتهم في الدور النهائي ضد متصدر المجموعة الأولى بـ10 نقاط والمرشح الطبيعي لبلوغ النهائيات مباشرة، إلا أن اللبنانيين أظهروا قدرات كبيرة خلال التصفيات جعلتهم يحتلون المركز الثالث بـ5 نقاط. بدوره، يواجه المنتخب السعودي اختبارا جديدا في مسعاه للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية، عندما يحل ضيفا على المنتخب الأسترالي. ويتصدر «الأخضر» المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما يلاحقه «الكنغارو» في المركز الثاني بـ 9 نقاط، فيما تحتل عمان واليابان اللتان تواجهان الصين وفيتنام تواليا المركزين الثالث والرابع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الأخيران المركز الخامس برصيد 3 نقاط، والأخير من دون نقاط على التوالي.