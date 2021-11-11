اجتمع عميد كلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي الحجرف مع وفد شركة نفط الكويت برئاسة مدير مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي وليد الربيعان في مبنى الإدارة بالكلية.



ويأتي هذا الاجتماع تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة نفط الكويت منذ عام 2014 وتم تجديدها في يناير الماضي، والتي تهدف إلى توطين طاقم التمريض في مستشفى الأحمدي من خلال استقطاب الطلبة الكويتيين الدارسين في الكلية للعمل في المستشفى.



خلال الاجتماع ناقش الطرفان السبل المتاحة لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم سالفة الذكر والتي من أهمها متابعة التحصيل الدراسي لطلبة الكلية الذين تعاقدت معهم الشركة وذلك من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين الجهتين يجتمع دوريا لبحث حالات الطلبة كل على حدة، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لهؤلاء الطلبة الى مستشفى الاحمدي وذلك للتعرف على بيئة العمل هناك والالتقاء بأعضاء الهيئة التمريضية لما لهذه الزيارات من أثر وعائد إيجابي عليهم، تم التطرق كذلك الى بعض النقاط المهمة والخاصة بالإعلان القادم للطلبة وكان هناك تطابق تام في وجهات النظر بهذا الشأن.



حضر الاجتماع من كلية التمريض مساعد العميد للشؤون الأكاديمية د.آلاء جاسم الخليفة ومساعد العميد للشؤون الطلابية د.مهدي حسين عبدالغني ومن شركة نفط الكويت رئيس فريق عمل إدارة المواهب أنفال الشعلان ورئيس فريق عمل التوظيف بشار الخشتي ورئيس آمري الشؤون الإدارية محمد ادريس وكبير آمري التدريب ليلى بهبهاني وآمر تدريب شادن المبارك.