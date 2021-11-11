استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله في مكتبه معاون الشؤون المالية والإدارية اللواء رياض محمد الطواري والعقيد فهد عوض دودان والنقيب أحمد محمد نجم.



تناول اللقاء بحث سبل التعاون المجتمعي بين المحافظة والحرس الوطني ممثلة بجمعية الحرس الوطني في عدد من الأنشطة التي تهدف الى خدمة أهالي محافظة الفروانية على مختلف الأصعدة والمجالات.



وثمن الشيخ مشعل الجابر الدور الفاعل للرئاسة العامة للحرس الوطني ومساهمتها الإيجابية بالجانب المجتمعي من خلال شراكتها المستمرة مع المجتمع المدني، مؤكدا في الوقت ذاته دعمه الكامل لتنفيذ المبادرات التي تقدم بها مشكورا الحرس الوطني لخدمة أهالي المحافظة.