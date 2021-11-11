أرجئ ماراثون شنغهاي المقرر نهاية الشهر الجاري، إلى أجل غير مسمى بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الصين، ما أدى أيضا إلى تأجيل ماراثوني ووهان وبكين، وفق ما أعلن المنظمون أمس.



وتعاني الصين من ارتفاع في عدد الإصابات مع تفشي متحورة دلتا، ما أدى الى فرض تدابير جديدة للحد من التفشي قبل الأولمبياد الشتوي في بكين فبراير المقبل.



وقال المنظمون عن الماراثون الذي كان مقررا في 28 نوفمبر «قررنا أن نكون حذرين، اخترنا سلامة وصحة العدائين والمواطنين»، على أن يعلنوا عن الموعد الجديد في وقت لاحق.



لم يعلن المنظمون عن عدد المشاركين الذين كان من المقرر أن يتنافسوا في نسخة هذا العام، مشيرين الى أن العدد بلغ 9 آلاف السنة الماضية.



وسبق أن أعلن منظمو ماراثوني ووهان وبكين، عن تأجيلهما الشهر الماضي.