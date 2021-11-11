محمد راتب

كشف مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ "الأنباء"، أن وزير الشؤون الاجتماعية د. مشعان العتيبي، حسم الإشكالية القائمة في الوزارة من حيث نظام الانتخابات التي ستجريها الجمعيات التعاونية فور السماح بمعاودتها بعد توقف طويل بسبب ظروف الجائحة الكورونية.

ولفت المصدر إلى أن الوزير العتيبي وقّع قبيل استقالة الوزارة على قرار اعتماد شكل الانتخابات التعاونية المستأنفة، وذلك بنظام انتخاب 4 أو 5 أعضاء بدلا من سقوط مجلس الإدارة بالكامل ومن ثم انتخاب 9 أعضاء، حيث إن القرار الجديد يعني تمديد عمل أعضاء مجالس الإدارات الذين لم تنته مدة عضويتهم ولم يخرجوا من العضوية بنظام القرعة، مشيرا إلى أن القرار يمثل التزاما من الوزارة بنص المادة 11 من قانون العمل التعاوني، ويقطع الطريق على أي طعون مستقبلية يمكن تقديمها في حال استأنفت الوزارة الانتخابات التعاونية بنظام 9 أعضاء.

وفي ردهم على سؤال لـ "الأنباء" عن وقع هذا القرار وأثره على سير العمل التعاوني؛ أعرب بعض رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عن ارتياح عارم من قرار الوزير العتيبي، والذي كان – حسب وصفهم – هو النظام الأمثل والعادل والمتفق مع ما ينص عليه قانون التعاون.