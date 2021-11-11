وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، قال في مقدمته: يعتبر مشروع مدينة المطلاع من أبرز وأكبر المشاريع التي وضعتها الدولة بهدف تنفيذ خطة التنمية، ويحتوي المشروع على مشروع إسكاني متمثلاً بتنفيذ البنية التحتية لعدد يتجاوز 20000 قسيمة سكنية، لذا قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاقد مع إحدى الشركات "الصينية" العالمية لتنفيذ المشروع.

وفي الآونة الأخيرة قامت بلدية بالسماح لأصحاب القسائم ببدء البناء، إلا أنهم فوجئوا بعدم قيام الشركة بتهيئة البنية التحتية كما ينبغي، حيث لازالت الكتل الصخرية موجودة لم تفتت، مما كبل المواطنين مبالغ مالية زائدة للقيام بذلك أثناء الحفر لوضع الأساسات.

كما أن الشركات الكويتية التي تم التوقيع معها من قبل الشركة العالمية بالباطن، وذلك للمشاركة في تنفيذ المشروع بمختلف المهام، لم تحصل على كامل مستحقاتها.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1) هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتأكد من قيام الشركة " الصينية" بإتمام عملها بالكامل من الناحية الفنية؟ والاجراءات التي اتخذتها المؤسسة تجاه شكاوى المواطنين؟

2) ما هي الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة اتجاه صرف مستحقات الشركات الكويتية المتقاولة بالباطن والتي ساهمت بتنفيذ المشروع؟