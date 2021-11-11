ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لفرض هيبة القانون والتصدي للمخالفين والمستهترين وضبط الحركة المرورية، وذلك عبر التواجد الميداني على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية وتنفيذ الحملات على مدار الساعة على جميع أنحاء البلاد، وقد أصدر قطاع المرور والعمليات إحصائية تتضمن ما تم تحريره من مخالفات خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 31/5/2021 على مستوى إدارات المرور وكانت على النحو التالي:





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وتؤكد الإدارة ان الحملات المرورية والأمنية مستمرة على كل المحافظات وعلى مدار 24 ساعة لحماية مرتادي الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وضبط المستهترين والمخالفين والتصدي للظواهر السلبية مثل قيادة الأحداث دون السن القانونية للمركبات وأعمال الاستهتار والرعونة، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال المرور والإبلاغ الفوري عن اي ظاهرة تمثل مخالفة للقانون وتعرض حياة مرتادي الطرق للخطر، مطالبة بضرورة احترام قواعد وقانون المرور لتحقيق الأمن والأمان على الطرق.