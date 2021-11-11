وجه النائب د. حمد روح الدين سؤالا ًإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، قال في مقدمته: نشرت وزارة العدل إعلان بتاريخ 25-11-2020 خاص بدورة باحث قانوني مبتدئ في وزارة العدل، وقد تناولت وسائل الإعلام كشفاً تضمن أسماء المقبولين لهذه الدورة وتبين لنا استبعاد مجموعة كبيرة من المستوفين للشروط رغم حصولهم على معدلات عليا، لذا يرجى تزويدنا بالآتي:

1- ما هي الآلية التي تم من خلالها تقييم المتقدمين؟ وهل اختلفت آلية التقييم للعام الحالي عن العامين السابقين مع تزويدي بصورة ضوئية من نموذج التقييم إن وجد؟

2- من قام بإعداد الاختبارات التحريرية؟ ومن قام برصد درجات هذه الاختبارات؟ وكم نسبة هذا الاختبار من المعدل العام للقبول؟

3- تزويدي بأسماء لجنة المقابلة الشخصية؟ وما هي المعايير التي استخدمتها اللجنة في تقييم المتقدمين؟ وما هي نسبة المقابلة من المعدل العام للقبول؟ مع تزويدي بصورة ضوئية لنموذج التقييم إن وجد؟

4- هل أبناء القضاة والمستشارين لهم أولوية في القبول؟ وهي يدخل ذلك في معايير التقييم؟

5- ما دور المعدل الجامعي في تقييم المتقدمين؟ وما النسبة المخصصة للمعدل الجامعي من النسبة العامة للقبول؟ وما سبب استبعاد المتقدمين الحاصلين على معدلات جامعية عالية وقبول متقدمين حاصلين على معدلات منخفضة؟

6- تزويدي بكشف بأسماء أبناء القضاة والمستشارين المقبولين لهاذا العام والعام السابق؟ مع تزويدي بمعدلاتهم الجامعية؟

7- تزويدي بأسماء المقبولين لهاذا العام والمعدلات الحاصلين عليها كل على حده؟

8- تزويدي بأسماء المتقدمين المرفوضين من القبول لهذا العام مع بيان المعدلات الحاصلين عليها كل على حدة؟

9- ما هي آليه التظلم من قرار القبول؟ ومن هي الجهة التي سوف تنظر التظلمات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل هذه اللجنة إن وجد؟

10- ما دور وزير العديل في إجراءات القبول والتظلم منها؟