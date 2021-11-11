الخدمات والتسهيلات للمنتسبين وأسرهم تقديراً وعرفاناً لدورهم الوطني المشرف



أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، حرص وزارة الدفاع على المضي قدماً في سياسة التحديث والتطوير لكافة منشآتها الحيوية والخدمية والعمل على تحسين مستوى وجودة السلع المقدمة لمنتسبيها وأسرهم، والسعي إلى توفير كافة الخدمات والتسهيلات لهم، تقديراً وعرفاناً لدورهم الوطني المشرف الذي يقومون به، وما يحملونه على عاتقهم من أمانة ومسؤولية الدفاع عن وطننا الغالي، وحفظ أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال تدشين الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم للتوسعة الجديدة لجمعية السوق المركزي للعاملين في وزارة الدفاع، بحضور سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر.

كان في استقبال معاليه لدى وصوله رئيس مجلس إدارة جمعية السوق المركزي للعاملين بوزارة الدفاع اللواء الركن فهد محمد الطريجي وعدد من قيادات الإدارة، حيث رحب الطريجي بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والحضور، وعبر عن شكره وتقديره على رعايته الكريمة لحفل تدشين التوسعة الجديدة للسوق المركزي، مؤكداً على أن هذه التوسعة من الإنجازات الإنشائية التي حرص مجلس الإدارة على تسريع وتيرة تنفيذها، بهدف تحقيق أكبر قدر من التنوع في السلع والخدمات المقدمة لرواد السوق.

بعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بجوله في التوسعة الجديدة، استمع خلالها إلى شرحٍ من رئيس السوق المركزي العقيد عبدالله عبدالعزيز الفهد بين من خلاله أهم التغييرات التي تم استحداثها، وموضحاً بأن إدارة الجمعية أخذت بعين الاعتبار تلبية الاحتياجات والمتطلبات والكماليات لرواد السوق، من خلال توفيرها للسلع والبضائع ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية.

وقد أشاد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بالجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة والعاملون في جمعية وزارة الدفاع، والتي أسهمت في إنجاز التوسعة الجديدة للسوق المركزي.