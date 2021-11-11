الحمود: دور هام للمنظمات الصحفية والإعلامية في شحذ همم الشباب الكويتي وتنمية جهودهم

استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، في مكتبه بالديوان الأميري، الزميل المستشار الدكتور زهير إبراهيم العباد رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية.

وتناول اللقاء أهمية الإعلام بقطاعاته المختلفة التقليدية والإلكترونية والشاملة بالصحافة الورقية والإذاعية والتلفزيونية والإلكترونية في التأثير على أطياف المجتمع وفئاته المختلفة في التكاتف والتألف والانتماء الوطني وبث روح العمل نحو التماسك الاجتماعي والعمل لخدمة الوطن (الكويت).

وأضاف الشيخ فيصل الحمود، أن للمنظمات الصحفية والإعلامية دور هام في المساهمة في رسم الاستراتيجية الوطنية التي تحتوي كل الأفكار والتوجهات واحتوائها ودفعها نحو العمل الوطني واحترام الدستور وطاعة ولي الأمر والتكافل الاجتماعي، وخاصة تلك البرامج التي يجب أن تخصص للشباب لبناء جيل واعد يحترم العادات والتقاليد الكويتية والعربية.

وأكد الشيخ فيصل الحمود، أهمية المنظمات الإعلامية في شحذ همم الشباب الكويتي وتنمية جهودهم وخلق قنوات التواصل بين الكفاءات لتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في تنمية مجتمعهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن الغالي، لما له من دور في تنفيذ التنمية الشاملة، التي تقوم بها الدولة.