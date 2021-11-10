من خلال عملي في مجال التدريس ومن واقع خبرتي المتواضعة في مجال التدريس وجدت أن أفضل أنواع التربية هي التربية بالحب وهى التى تستند إلى النظر إلى الوجدان باعتباره مثل الطاقة التى تتزود بها وسائل النقل والاتصال، وكافة الأجهزة الآلية على وجه التقريب..إنه طاقة تدفع إلى العمل وتحمل المشاق بكل رضا، مهما كانت العقبات، هو – الحب- ينتقل بالعدوى، حيث يشعر التلاميذ به يشع من معاملات المعلم لهم، سواء فيما يتصل بالمعلومات والمعارف، أو بالجوانب الشخصية والاجتماعية، فتتفتح أذهانهم أكثر إلى ما يقول، وتعلو درجة الاهتمام، فيشعر المعلم بأن جهده لا يضيع هباء، أو أنه يعانى صعوبة فى العمل، فيزداد حبًا لعمله، ومن يشاركونه فى هذا العمل من التلاميذ..وهكذا تتوالى حركة التقدير والحب، ويتصاعد معها الإتقان.

إن البعض – مع الأسف- يتصور أن الحب هنا صورة من صور السلوك المفتقد من الانضباط العلمى، والنهج المنطقى الصارم ، وهذا غير صحيح، فعملية استقراء بسيطة لسلوكنا مع أنفسنا ومع الآخرين فى معظم الأوقات تغلفه العواطف والرغبات والمخاوف والآمال والشك والشغف، دون أن يعنى هذا إدارة الظهر لأصول التفكير ومنطق الحياة السوية.

ولابُدَّ من الاعتراف بما قد يؤدى إليه نهج التربية بالحب إلى حيود عن العمل المثمر الجاد، حيث ربما تقود العواطف إلى انحياز إلى جانب دون آخر وفقًا لأمور غير سليمة، وربما إلى بعض تساهل، وتسيب، فلابُدَّ من الوعى بأن مهنة التدريس، هى قبل أى شئ مسئولية مهنية قوامها الالتزام الفكرى، وما يفرضه من جدية وموضوعية، فضلاً عن القدرة على الحب، وعلى الإبداع، وعلى الكفاءة العلمية، وتجنب الاختزال العلمى، وكذلك إمكانية الإصرار على مواصلة الكفاح سعيًا نحو الحرية، التى تشكل فى حقيقتها جوهر رسالة التدريس، على وجه الخصوص، والتربية على وجه العموم.