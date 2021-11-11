أفادت دراسة طبية حديثة بأن النوم في الفترة ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وكشفت الدراسة، التي أجريت في كلية الطب بجامعة "إكستر" في بريطانيا، أن النوم ما بين الساعة العاشرة والحادية عشرة مساءً مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بأوقات النوم المبكرة أو المتأخرة عن هذا التوقيت.

وأشارت إلى أن الجسم يحتوي على ساعة داخلية تعمل على مدار الـ24 ساعة، تسمى إيقاع الساعة البيولوجية، والتي تساعد في تنظيم الأداء البدني والعقلي.

وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن النوم المبكر أو المتأخر قد يجعل الإنسان أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم، مع عواقب سلبية على صحة القلب.