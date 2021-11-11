أصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحذيرا لأعضاء البرلمان الذين يخالفون القواعد، حيث ألقت اتهامات الفساد المتزايدة ضد حزب المحافظين الحاكم بظلالها على ظهوره في قمة المناخ العالمية وأجبرته على إنكار أن بريطانيا فاسدة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي تلفزيوني خلال مؤتمر قمة المناخ (كوب 26) في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، "يجب التحقيق مع من يخالفون القواعد، ومعاقبتهم.. اعتقد حقا أن المملكة المتحدة ليست دولة فاسدة مطلقا".

وشارك جونسون في القمة سعيا لإقناع قادة العالم بأن يعلنوا التزامات كبيرة للتصدي لتغير المناخ، إلا أن تركيزه تراجع بسبب الأزمة المتنامية بشأن سلوك اثنين من كبار نواب حزب المحافظين، وسط سلسلة من التغطيات الصحفية السلبية بما في ذلك من صحف عادة ما كانت صديقة.

وأجبر رد الفعل العنيف جونسون على التراجع الذي لم يغضب أعضاء حزبه فحسب، بل تسبب أيضا في زيادة التدقيق في سلوك نواب حزب المحافظين الآخرين.

ويواجه الوزير السابق من حزب المحافظين، جيفري كوكس، دعوات لإجراء تحقيق معه بشأن ما إذا كان انتهك آداب السلوك الخاصة بأعضاء البرلمان من خلال استخدام مكتبه بالمجلس للقيام بأعمال قانونية خارجية.