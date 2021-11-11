كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه النقاب عن نسخة بلاتينية محدودة من سيارتها باناميرا 2022 للعملاء الذين ربما يرون أن النسخة القياسية من السيارة باناميرا 2022 ليست حصرية بالقدر الكافي بحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات.

وسيتم طرح النسخة البلاتينية المحدودة في الفئتين باناميرا 4 ذات الدفع الرباعي وباناميرا 4 إي هايبرد الهجين.

وتأتي هذه الحزمة من التحسينات التجميلية التي يتم إضافتها إلى النسخة البلاتينية مع نظام التعليق الهوائي التكيفي ونظام بورش لإدارة التعليق النشطة في الطرازين على الأقل، وهو خيار عام بتكلفة إضافية قيمتها 2190 دولارا ، ويتيح مجموعة واسعة من تعديلات نظام التعليق في السيارة.

وتسير كل سيارات النسخة البلاتينية من باناميرا 4 على عجلات رياضية ذات تصميم فريد مقاس 21 بوصة بلون ساتان بلاتينيوم، في حين تتوفر عجلات مقاس 20 بوصة لسيارات باناميرا إذا كان العميل يرغب في جدار جانبي أكبر للإطارات . كما يتم طلاء العديد من اللمسات بنفس طلاء الساتان ، بما في ذلك فتحات التهوية واسم بورش باناميرا على الذيل. يتم عمل أجزاء أخرى باللون الأسود شديد اللمعان ، بما في ذلك أنابيب العوادم.

ومن المقرر طرح النسخة البلاتينية من هذه السيارات في الولايات المتحدة خلال الربيع المقبل بأسعار تبدأ من 103250 دولارا بزيادة قدرها 15 ألف دولار تقريبا عن النسخة غير البلاتينية. في الوقت نفسه فإن النسخة باناميرا 4 تبدأ من 107350 دولارا بزيادة قدرها 14 ألف دولار، والسيارة إي هايبرد بسعر 116550 دولارا بزيادة قدرها 11 ألف دولار تقريبا.