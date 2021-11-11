شهدت مزادات الخريف في نيويورك انطلاقة قوية إذ تخطت قيمة المبيعات في الليلة الأولى الثلاثاء 200 مليون دولار لدى دار كريستيز، بما يشمل لوحة لجان ميشال باسكيا بيعت بـ40 مليون دولار إضافة إلى جملة أرقام قياسية لفنانين معاصرين.

وفي مؤشر إلى حيوية سوق الأعمال الفنية المعاصرة، بيعت الأعمال الـ40 كلها في مزاد "القرن الحادي والعشرين" هذا في قاعة كريستيز للمزادات في مركز روكفيلر.

وبلغت قيمة المبيعات 219 مليون دولار، فيما بيعت 58 % من مجموعات القطع بسعر يفوق السعر التقديري الأعلى، وفق كريستيز.

وأعادت دار المزادات العريقة اللقاء مع جمهورها بعد مواسم عدة من المزادات الافتراضية بسبب جائحة كوفيد-19، لكن هذه المرة بنسق هجين أتيحت خلاله المزايدات حضوريا من داخل قاعات في لندن وهونغ كونغ، أو عبر الإنترنت. وقد سُجلت مزايدات من 27 بلدا.