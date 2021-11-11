روج المطرب حكيم لأغنية (صحاب أونطة) التي طرح فيديو كليب لها على موقع (يوتيوب) .

ونشر حكيم إعلانا دعائيا جديدا للأغنية - عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ليل الخميس- وكتب: "انا شوفت غدر منهم ياما"، وتضمن الإعلان عبارة "شاهد الآن الفيديو كليب على اليوتيوب".

وكان حكيم طرح الأغنية، العام الماضي، بعد تصويرها بأحدث التقنيات، مع الاستعانة باستعراضات مبتكرة غير تقليدية تناسب نجوميته في الساحة الغنائية العربية.

يشار إلى أن الأغنية تم تصويرها بشكل مبهر في أحد الاستوديوهات الكبرى بالقاهرة، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل.