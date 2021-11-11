أعرب الخبير القانوني الألماني يوأخيم راين عن اعتقاده بأن نادي بايرن ميونخ الألماني يمكنه حجب رواتب لاعبين غير ملقحين ضد كورونا مثل جوشوا كيميتش عن الفترة التي يقضونها في الحجر الصحي.

وفي تصريحات لمحطة "شبورت1"، قال راين إن الإجراء القانوني ضد هذه الخطوة لا يمكن أن ينجح إلا إذا اعتبرت المحكمة الأسانيد القانونية التي يستند إليها النادي في هذا غير ذات جدوى " لأنها على سبيل المثال تبرر التطعيم الإجباري"، وأضاف أن " من غير المرجح أن ترى المحكمة الأمر على هذا النحو".

كان الاتحاد الألماني أعلن أمس الثلاثاء ثبوت إصابة لاعب المنتخب نيكلاس شوله بعدوى فيروس كورونا ما استلزم دخول زملائه في المنتخب وبايرن ميونخ جوشوا كيميتش وجمال موسيالا وسيرج نابري في العزل لأنهم كانوا على تواصل عن قرب مع اللاعب، كما سار نفس الإجراء على اللاعب اريك ماكسيم تشوبو-موتينج زميل شوله في بايرن أيضا.

كان كيميتش أثار ضجة وتعرض لانتقادات في ألمانيا بعدما كشف مؤخرا أنه لم يحصل على اللقاح بسبب قلقه من الأثار الجانبية على المدى الطويل.

وجاءت إصابة شوله رغم أنه تلقى التطعيم الكامل ضد كورونا.

وليس هناك شيء معروف عن الوضع التطعيمي لبقية لاعبي بايرن.