انتخب البرلمان الجديد في جمهورية التشيك، ماركتا بيكاروفا أداموفا 37/ عاما/ رئيسة لمجلس النواب.

وحصلت زعيمة حزب "توب 09" المحافظ على 102 صوت من بين 122 صوتا في اقتراع سري

يذكر أن بيكاروفا أداموفا هي ثاني امرأة بعد ميروسلافا نيمكوفا تشغل هذا المنصب الذى يعد أحد أعلى المناصب في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويتمتع ائتلاف يضم خمسة أحزاب ليبرالية ومحافظة بأغلبية 108 مقاعد من بين 200 مقعد في مجلس النواب في براغ منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أوائل تشرين أول/أكتوبر.

ومن المقرر أن يصبح بيتر فيالا زعيم الحزب المدني الديمقراطي رئيس الوزراء الجديد.

وتخلف بيكاروفا أداموفا، راديك فوندراشيك من حزب "آنو" الشعبوي الذي يتزعمه الملياردير ورئيس الحكومة المنتهية ولايته أندريه بابيس.

وأعلنت بيكاروفا أداموفا عزمها على تعزيز ثقة المواطنين في البرلمان.