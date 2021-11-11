اكتشف ضباط شرطة أشلاء جثث في كهف صغير على جبل إتنا بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأعلنت الشرطة في كاتانيا ، أن كلبا للبحث والإنقاذ، يُسمى هالما، اكتشف الكهف بالقرب من بلدية زافيرانا إتنيا ، على الجانب الجنوبي الشرقي للجبل.

وعثر مسؤولون في الكهف على اشلاء بشرية لرجل . وأشارت التحقيقات اللاحقة إلى أن الرجل توفي منذ عقود ، في وقت ما بين أواخر سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وإضافة إلى الملابس والأحذية ، عثر الضباط أيضًا على ليرات معدنية ، التي كانت متداولة في إيطاليا قبل التعامل باليورو.

ولا تزال هوية المتوفى وسبب وفاته غير واضحة. واستبعد المحققون في البداية وفاة الرجل جراء العنف .