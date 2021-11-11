أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يؤيدون حاليا فرض إلزام تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ، على الأقل بالنسبة لمن يعملون في مهن معينة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 44% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون إلزام جميع الأشخاص في ألمانيا بتلقي لقاح ضد هذا الفيروس الخطير.

وذكر 24% آخرون أنهم يرغبون في تقييد هذا الإلزام بالنسبة لفئات مهنية معينة مثل أفراد الرعاية الصحية أو الممرضين أو العاملين في المستشفيات. فيما عارض 27% فقط فرض هذا الإلزام على أي حال.

وبذلك أظهر الاستطلاع تغير مستويات تأييد هذا الإلزام في ألمانيا منذ بدء حملات التطعيم قبل عام تقريبا في كانون أول/ديسمبر 2020، حيث أظهر استطلاع لمعهد "يوجوف" تم إجراؤه بعد أيام قليلة من أولى حملات التطعيم في 26 كانون ثان/ديسمبر من العام الماضي أن 56% عارضوا فرض إلزام عام بتلقي اللقاح، فيما أيده آنذاك 33% فقط.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد "يوجوف" هذا العام شمل 2091 شخصا، وتم إجراؤه في الفترة بين 5 و8 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.