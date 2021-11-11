لن يتمكن عشرات الآلاف من العاملين في دور الرعاية في بريطانيا، الذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا، من العمل ابتداء من اليوم الخميس مع بدء تطبيق سياسة التطعيم الإلزامي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " بي ايه ميديا" أنه يجب على العاملين في دور الرعاية المسجلة في انجلترا أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح ابتداء من اليوم لكي يستمروا في أداء عملهم، وذلك ما لم يكن لهم استثناء طبي لعدم الحصول على اللقاح.

ومن المتوقع أن تظهر الاحصاءات الرسمية أن أكثر من 50 ألف شخص من العاملين في دور الرعاية لصغار وكبار السن غير مسلجين على أنهم حصلوا على جرعتي اللقاح حتى السابع من تشرين ثان/نوفمبر الجاري، قبل أربعة أيام من الموعد النهائي وهو اليوم.

ويعتقد أن من بين من لم يحصلوا على جرعتي اللقاح حتى 7 تشرين ثان/نوفمبر الجاري، حصل أكثر من نصفهم على جرعة واحدة من اللقاح.

ويتوقع خبراء الصحة أن يكون عدد الملقحين بين العاملين قد ارتفع خلال الثلاثة أيام ما بين بين الأحد والخميس .