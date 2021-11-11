قفزت أسهم شركة ريفيان Rivian للسيارات الكهربائية بنحو 53% في أول تداول لها، وهو ما رفع القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية المدعومة من أمازون إلى أكثر من 100 مليار دولار في أعقاب أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام.

ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية جعل ذلك الطرح ريفيان Rivian ثاني أعلى شركات صناعة السيارات الأمريكية قيمة، خلف تسلا التي تبلغ قيمتها 1.04 تريليون دولار.

وبرغم أنها لم تبدأ في بيع السيارات سوى منذ فترة قصيرة فقط ولم تحقق إيرادات تذكر للإفصاح عنها، فقد تفوقت ريفيان على جنرال موتورز التي تبلغ قيمتها السوقية 86 مليار دولار، وفورد التي تبلغ قيمتها نحو 77 مليار دولار.

وتعد أمازون Amazon أكبر مساهم في Rivian بحصة تبلغ 20% تليها فورد Ford بنحو 12%.