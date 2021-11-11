أعلن وزير التنمية والاستثمار المناوب، نيكوس باباثاناسيس، والمدير الإقليمي للجزر الأيونية اليوناية، رودي كراتسا، عن افتتاح مزرعة طاقة رياح عملاقة في جزيرة كيفالونيا غرب اليونان تتكون من أربعة توربينات رياح يمكنها توليد 9.2 ميجاوات.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانيةعن قسطنطين مافروس، الرئيس التنفيذي لشركة PPC Renewables، قوله "إن مزرعة الرياح قد تم بناؤها في وقت قياسي (7 أشهر) بهدف تعزيز قدرة اليونان لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغاز".

وأكد مافروس أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة يهدف إلي تقليل التكلفة النهائية للطاقة، وزيادة الاستثمار في مصادر طاقة جديدة تماما بتقنيات عالية مثل الهيدروجين ومن المتوقع أن يتم تطويرها في المستقبل القريب.

وكان رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد أكد، في وقت سابق، التزام بلاده بصفتها عضو في الاتحاد الأوربي، مع بقية أعضاء الاتحاد، بجعل أوروبا قارة خالية من الكربون بحلول 2050، وتقليص الغازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030.

وأوضح أنه لتحقيق هذه الأهداف المهمة اتُخذت مجموعة المبادرات المهمة، مثل التوقف عن إنتاج الكهرباء من الفحم بحلول 2028، متطلعا إلى أن تكون اليونان من أوائل الدول في حوض البحر المتوسط التي تقدم إنتاج الكهرباء من الرياح.