صرح المرشح الأوفر حظا لتولي منصب المستشار في ألمانيا، أولاف شولتس، بأنه يعتزم إعداد ألمانيا بإجراءات كافية لمواجهة فصل الشتاء في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال شولتس، الذي يتولى حاليا منصب نائب المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل ووزير المالية في حكومتها أيضا، اليوم الخميس: "يتعين علينا جعل بلدنا قادرة على مواجهة فصل الشتاء بشكل ما".

وتابع شولتس قائلا: "الفيروس لا يزال بيننا ويهدد صحة المواطنات والمواطنين"، لذلك شدد " على ضرورة أن يتسنى مواصلة تطبيق بعض الأشياء مثل إلزام ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات) وإتباع قواعد الرعاية الصحية.

ودعا شولتس لـ "حملات مشتركة كبيرة" من أجل زيادة معدل التطعيم، وناشد الأشخاص في ألمانيا قائلا: "تلقوا التطعيم! إنه مهم لأجل صحتكم ومهم لأجل بلدنا".

وأكد أيضا أنه لابد من فعل كل شيء "كي يحصل ملايين المواطنات والمواطنين على جرعة تعزيزية من اللقاح- إنها مهمة الأسابيع والأشهر القادمة"، كما شدد على ضرورة أن تسرى القاعدة المعروفة باسم "جي3" في أماكن العمل والتي تنص على إتاحة إمكانية الدخول فقط بالنسبة للمطعمين والمتعافين والخاضعين لاختبار الكشف عن الفيروس، وقال: "إنه إجراء ضروري".