تعتزم ألمانيا الانضمام إلى تحالف تعزيز حماية المناخ في حركة النقل الجوي الذي تشكل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة جلاسكو، في اسكتلندا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة النقل الألمانية وقالت إن "ألمانيا ترحب بالمبادرة والإعلان الخاص / تحالف طموح الطيران الدولي في مجال المناخ/".

كانت حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا أرسلت في وقت سابق إشارة تفيد باعتزامها الانضمام إلى الإعلان.

وبحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كانت هناك حاجة للتنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم الوزارة لـ"د.ب.أ" إن الانضمام سيتم تداركه "في غضون المدد المعتادة"، لكنه أضاف أنه لا يزال من غير المعروف بعد متى سيحدث هذا بالضبط.

يذكر أن عدد الدول التي أعلنت التزامها بهذا الإعلان وصل حتى الآن إلى 14 دولة، وتلتزم هذه الدول بموجب الإعلان بتخفيض انبعاثاتها الضارة بالمناخ في صناعة النقل الجوي بحيث يمكن تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام .2050

وجاء في الإعلان أن من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في عدد ركاب الرحلات الجوية في الـ30 عاما المقبلة.

وتضم الدول التي وقعت على الإعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا.

كما يعتزم التحالف الاعتماد على وقود أكثر صداقة للمناخ.