أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الخميس تباطؤ نمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر1% في الربع الثالث، مقابل 5ر5% في الربع السابق. وهذا هو النمو الثاني على التوالي.

وساهم في النمو تعافي قطاعات الضيافة والفنون والترفيه. وجاء مستوى الناتج المحلي الإجمالي دون نسبة الـ1ر2% التي كان تم تسجيلها في نهاية 2019، قبل جائحة كورونا.

وعلى أساس شهري، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر0% مقابل نسبة معدلة إلى 2ر0% في آب/أغسطس. كما تجاوز المعدل توقعات الخبراء بنمو بـ 4ر0% .

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 8ر0% في الربع الثالث مدعوما بزيادة بنسبة 3ر26% في التعدين والمحاجر.

وفي الوقت نفسه، تراجع ناتج الصناعات التحويلية بـ 3ر0%. وانخفض تصنيع المركبات بنسبة 2ر8% في أيلول/سبتمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أيار/مايو الماضي.

كما تراجع قطاع البناء بـ 5ر1% في الربع الثالث بعد أربعة ارتفاعات فصلية متتالية.