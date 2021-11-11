خصصت لجنة المنح الدراسية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، 90 منحة دراسية لطلاب العالم الإسلامي، وذلك خلال اجتماعها السنوي برئاسة الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للمنظمة.

وناقش الاجتماع دراسة الطلبات الواردة إلى الإيسيسكو للاستفادة من المنح خلال الموسم الدراسي 2021-2022، والتي تخصصها المنظمة سنويا، للطلاب في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة لهذه السنة 125 طلبا من 18 بلدا، حيث تم تخصيص 90 منحة للعام الدراسي 2021-2022.

وتتوزع المنح المعتمدة إلى منح داخلية خاصة بالطلاب الذين يستكملون دراستهم داخل بلدانهم، وأخرى خارجية لمن يستكملون دراستهم في بلدان غير بلدانهم، في التخصصات المرتبطة بمجالات عمل الإيسيسكو التربوية والعلمية والثقافية، التي تخدم مشاريع التنمية في الدول الأعضاء ولدى المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، أخذا بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي العادل لهذه المنح على الدول المستفيدة واحتياجاتها.

وتشجيعا منها لتعليم الفتيات، تحرص الإيسيسكو على استفادة أكبر عدد ممكن من الطالبات من المنح، لاستكمال دراساتهن العليا في المجالات المرتبطة باختصاصات المنظمة، ولاسيما في مجال العلوم والتكنولوجيا، الذي توليه الإيسيسكو أهمية قصوى في تلبية احتياجات الدول الأعضاء.