أعلنت شركة "آبل" الأمريكية لتصميم وتصنيع الالكترونيات وأجهزة الحاسوب، أن الرئيس التنفيذي لشركة "جونسون آند جونسون" للأجهزة الطبية والأدوية، اليكس جورسكي سينضم لمجلس إدارة آبل في شهر يناير القادم بعدما يقدم استقالته من "جونسون آند جونسون".

وتأتي هذه الخطوة في إطار مخططات شركة "آبل" لتطوير تقنياتها الخاصة بأنطمة الرعاية الصحية وإتاحة البيانات لمستخدميها والأطباء المشرفين عليهم.

وقال الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك - في بيان صحفي - أن جورسكي لدية رؤية فيما يتعلق بأنظمة الرعاية الصحية بالإضافة لشغفه بالتكنولوجيا.

يشار إلى أن شركة "آبل" طورت عدة إصدارات من ساعات "آبل" التي لديها قدرات طبية من بينها إجراء قياسات لبعض البيانات الطبية الخاصة بالمستخدمين مثل قياس نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم وضغط الدم وغيرها.

وأوضح كوك أنه بانضمام جورسكي لشركة "آبل" فإن الشركة يمكنها أن تطور خواص جديدة بساعاتها لتضمن على سبيل المثال مجسات جديدة لقياس الموشرات الطبية للمستخدمين، بالإضافة لإمكانية استخدام خبراته في تطوير مشاريعها الطبية.