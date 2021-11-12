هادي العنزي

هواية الصيد أو ما نسميها بالعامية «الحداق» عادة ما تكون منذ الطفولة وتكبر مع صاحبها حتى المشيب، ومع كل نبرة سمجة يصاحبها تركيز وترقب والحداق الناجح يضرب حساب كل شي من ناحية الماية والجو والمكان والييمة لكي لا تضيع فرصة الفوز بصيد ثمين، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق عبدالله الطرموم الذي حدثنا عن صيد الطفولة مع النوخذة والده في المحادق الشمالية، وأكثر أماكن الصيد المتعارف عليها، وأوقات صيد الشعم في فصل الشتاء والصيف، وما أماكن تواجد السبيطي وأفضل ييمة له، ومتى يكثر النويبي، كما اطلعنا الطرموم على أفضل رحلة صيد قام بها، وما طريقة الصيد الجديدة التي أصبحت حديث الساحة البحرية، والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:

تولعت في الحداق منذ الصغر وكنت أرافق الوالد، ربي يحفظه للمحادق الشمالية في فصل الشتاء لصيد الشعوم والنويبي، وطلعاتنا ما كانت حداق بس كان الوالد يغاوص حق السبيطية ولم أتعلم منه الكثير في ذلك الوقت لأنني أجد الخيوط مردعة وجاهزة والييمة مشكوكة، وفي سنة 2020 بلشت أسأل عن كل صغيرة وكبيرة وعرفت معلومات كثيرة من الوالد وبدأت أنزل مع ربعي جنوب وشمال والأماكن التي حدقنا فيها هي جليعة لصيد الفسكر وأقواع قاروه حق الشماهي والبواليل والشعري ومارسنا التشخيط حوالين الزور حق الچنعد والسكن وبتلك الفترة تعلمت على الجق واكتشفت انه من أفضل طرق صيد الأسماك وأمتعها، أما نزلاتي بالمناطق الشمالية فكانت أكثرها لصيد الشعم والسبيطي والنويبي.



السبيطي مكانه الرق والغزر



ويضيف: المتعارف عليه ان الحيشان والرشدان يتواجد فيهم الشعم والسبيطي وأحيانا الشيم وحول جزيرة قاروه وأم المرادم وشاطئ الزور يتواجد الچنعد وطريقة صيده يكون غالبا بالتشخيط، السبيطي يبي الييمة الطازجة ومن نفس المكان اللي يرعى منه وغالبا تكون السلس أو البراقة او الزوري او الميد وأماكن تواجده الغزر والرق والأماكن التي يتواجد فيها الشعم وبين بالفترة الأخيرة تحت جسر الدوحة بكثرة، وحداقي للسبيطي اني أطول ركتي وخيطي 40 وأكبر ببداية المايات أو نهايتها.



أماكن وييم الشعم



ويتابع: أماكن الصيد عديدة ومختلفة وكل مكان يختلف عن الثاني على حسب الموسم والجو ولكن صيد الشعم في فصل الشتاء يكون باستخدام ييم الروبيان ويتواجد بالأماكن الطينية وفي فصل الصيف «دوارته» الشريب او مصران الدجاج ويتواجد بالأماكن الصخرية، أما بالنسبة حق النويبي فينصاد بييمة الروبيان والصلاخة وبالجق ويتواجد بكثرة بالأماكن الشمالية الطينية والأماكن الغزيرة.



هدف رحلة الصيد



ويضيف: أفضل رحلة قمت بها كانت مع الوالد وعمي خالد الطرموم بشمال الكويت وكنا نازلين حق حداق الشعم والييم الذي معانا روبيان كويتي وسعودي وميد والهدف من هذه الرحلة اننا نصيد أكبر عدد من الشعوم، وربي وفقنا بصيد طيب والحصيلة هي 64 شعم وكانت هذه أفضل طلعة لي وبالوقت نفسه أول مرة أصيد فيها سبيطي.



الجق يغنيك عن الييم



ويضيف: طرق الصيد كثيرة ومتعددة وبالنسبة لي حاليا أستخدم طريقة الجق وأتمنى ان الحداقة يجربونها لأنها فعلا طريقة ممتعة وسهلة وقد اصطدت بهذه الطريقة أسماك كثيرة منها الجنعد والشماهي والبالول والضلعة والوحر والنويبي والربيب والشعري وهذا النوع من الصيد يغنيك عن روحة سوق السمك وشراء الييم.



ختامية



واختتم الطرموم قائلا: أكثر ما يضايق أهل البحر هو عدم محافظة بعض الحداقة على نظافة البحر والبيئة البحرية وأيضا سرعة بعض الطراد وعدم مراعاتهم للقوارب الصغيرة والأخطار اللي ممكن يتسببون فيها نتيجة السرعة.



البحر كبير والرزق بيد رب العالمين فلا يخسر الحداقة احترامهم لبعضهم لأجل سمجة ويتزاحمون على المكان، وربي يرزق ويحفظ الجميع.