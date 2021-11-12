

هذا النوع من الحليب سيكون «ترند 2022»



من منا لا يعشق البطاطس، سواء كنا كبارا أو صغارا، إما عن طريق أكلها كرقائق مقرمشة أو أصابع مقلية لذيذة أو حتى مسلوقة أو مهروسة، فالبطاطس باختلاف طرق طهيها ليست شعبية فقط، بل هي عالمية تجتمع عليها الشعوب باختلاف أجناسها.



فبحسب تقارير صحية فإن الحليب المشتق من البطاطس سيكون هو الرائد في عام 2022، وسيصبح «ترند» العام المقبل وربما يتفوق على أنواع الحليب الأخرى مثل اللوز والصويا نظرا لأنه غني بالعديد من الفوائد الصحية.



وسيقدم حليب البطاطس منافسة شديدة لحليب اللوز وحليب الصويا وحتى حليب الشوفان، وسيصل الأمر لدرجة أن حليب البطاطس سيمهد طريقه نحو التواجد في المقاهي.



ويحتوي حليب البطاطس على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسكر، وهو السبب الوحيد الذي يجعل الناس يفضلونه في جميع أنحاء العالم في الفترة المقبلة.



وأظهرت الأبحاث أن حليب البطاطس خال من الدهون والكوليسترول، ويقال إن الكالسيوم الموجود في حليب البطاطس يعادل حليب البقر، ليس هذا فقط، لكن المعادن والفيتامينات الموجودة في حليب البطاطس أكثر من أي نوع آخر من الحليب النباتي، بحسب خبراء التغذية.



يشار أيضا إلى أن الناس سيختارون النظام الغذائي المناخي، والذي يركز على تقليل انبعاثات الكربون، بحسب تقرير الصحيفة، حيث يتعين على الشخص وفقا لهذا الخيار الغذائي أن يستغني عن اللحوم الحمراء ويركز على المكسرات والبذور، وسيكون الناس أقل ميلا نحو اللحوم ويختارون الطهي في المنزل مع تقليل إهدار الطعام، حيث سيشهد العام المقبل أيضا اتجاها متزايدا للأطعمة الغنية بالتوابل.

عن موقع «Times of India»

