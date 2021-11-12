سعود عبدالعزيز



ألقى رجال أمن الجهراء القبض على شخص من غير محددي الجنسية اعتدى على وافد آسيوي بـ «رنق» في مواقف مركز للتسوق في الجهراء، وتم ضبط الأداء المستخدمة في الواقعة وإحالة المعتدي إلى نظارة مخفر الجهراء.



وقال مصدر أمني: فور ورود بلاغ عن وقوع الاعتداء حتى توجهت دورية وضبط رجلي الأمن المتهم قبل هروبه وتبين ان السبب في الاعتداء رغبة الجاني في التوقف بسيارته في موقف كان الآسيوي بصدد الوقوف فيه، وسجلت قضية بتصنيف جنح وبرقم 146/2021.



من جهة أخرى، شرع رجال مباحث الجهراء في البحث عن شخص مجهول أقدم على سلب آسيوي بعد ضربه.



وقال مصدر أمني ان وافدا بنغلاديشيا من مواليد 1966 ذكر ان مركبة صالون بيضاء (قدَّم أرقام لوحاتها) قام قائدها بتوقيفه عنوة خلال تواجده في المنطقة الفاصلة بين القصر والجهراء وضربه ثم سلبه حافظة بها بطاقتين بنكيتين وبطاقة مدنية، مشيرا إلى أن واقعة سلبه كانت في حدود الساعة السادسة مساء، وتم تسجيل قضية بتصنيف «جنايات» وتحت عنوان «سلب بالقوة».