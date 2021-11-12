نزل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشارع لكي يشرح قانونه الضخم حول إصلاح البنى التحتية الذي تم التصويت عليه بصعوبة قبل أيام أملا في جني ثماره سياسيا في وقت يتراجع فيه مستوى شعبيته.

واختار الرئيس الأميركي بالتيمور، المدينة الساحلية التي تبعد أقل من ساعة برا عن واشنطن، لكي يشرح كيف ستنفق الولايات المتحدة 1200 مليار دولار على البنى التحتية.

ومساء الاثنين الماضي وفي مقابلة مع التلفزيون المحلي في سينسيناتي (أوهايو، شمال شرق)، أكد الرئيس الديموقراطي أنها «مسألة أسابيع» قبل أن تبدأ آثار خطة الاستثمار الكبرى بالظهور، بعدما تم إقرارها بصعوبة يوم الجمعة الماضي في مجلس النواب.

وتحدث قبل ذلك عن «شهرين أو ثلاثة أشهر» قبل أن تبدأ الورش في شبكات الإنترنت، لكن أيضا الطرقات والجسور ومد أنابيب المياه العذبة وإقامة محطات للسيارات الكهربائية.

الرهان بالنسبة للرئيس الديموقراطي هو أن يبدأ هذا البرنامج الهائل بإعطاء نتائج، على الأقل سياسيا، قبل الانتخابات التشريعية في منتصف الولاية العام المقبل.

هذه الانتخابات التي تعتبر معقدة للسلطة القائمة يمكن أن تكلف الديموقراطيين غالبيتهم الضئيلة في البرلمان.

في غضون ذلك، يظهر كل وزراء بايدن في المقدمة ويحاول الرئيس حشد المسؤولين المحليين المنتخبين من حزبه للترويج لهذه النفقات الهائلة التي تحظى بتأييد شعبي في المبدأ لكن تفاصيلها تبقى مجهولة بالنسبة لعامة الناس خصوصا بعد أسابيع من المفاوضات البرلمانية المعقدة.

لكن هناك معركة أخرى تلوح في الأفق داخل الكونغرس حول الشق الثاني من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يريدها جو بايدن، وهي ربما من الأصعب تفسيرها: 1750 مليار دولار مخصصة لخفض كلفة رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الحضانة والصحة للطبقة المتوسطة.

وبعد بالتيمور سيواصل الرئيس «فعل المزيد» على الأرض، كما أكدت مساعدة الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، ومن المؤكد أن جو بايدن تبقي في ذهنه تجربة باراك أوباما، خصوصا انه كان في منصب نائبه، فقد أطلق أوباما خطة إنعاش في 2009 بقيمة حوالي 800 مليار دولار تقريبا مع نتائج متفاوتة اقتصاديا وكارثية سياسيا، وسجلت المعارضة الجمهورية آنذاك تقدما قويا في انتخابات منتصف الولاية التالية.

واعتبر باراك أوباما لاحقا أن خطأه كان أنه فاته انه الى جانب القرارات يجب أن يقوم الرئيس «برواية قصة للأميركيين تعطيهم شعورا بالوحدة وبوجود هدف وبالتفاؤل».

ويبدو أن بايدن تعلم الدرس، وهذا ما ينوي فعله وهو محاط في البيت الأبيض بمسؤولين كبار سابقين من إدارة أوباما.

وسبق ان عبر الرئيس الأميركي عن اقتناعه بأنه «في غضون خمسين عاما سينظر الناس الى الخلف وسيقولون: هذه هي اللحظة (...) التي قررت فيها أميركا كسب منافسة القرن الحادي والعشرين»، في مواجهة الصين والتغير المناخي.

لكن في الوقت الراهن الأمر يتعلق بمسألة أخرى. الأميركيون قلقون بشكل خاص من ارتفاع أسعار الوقود ومن مشاكل الإمداد ومن الوباء الذي لم يتم تجاوزه بعد.

والثلاثاء الماضي بلغ هامش شعبية جو بايدن 42.8% بحسب موقع «فايف ثيرتي ايت» الذي يجمع نتائج استطلاعات الرأي المختلفة. في نفس المرحلة من ولايتهما، سجل رئيسان فقط في تاريخ الولايات المتحدة الحديث نتائج أسوأ، بحسب المصدر نفسه: جيرالد فورد (38.4%) في نوفمبر 1974 ودونالد ترامب (37.9%) في نوفمبر 2017.