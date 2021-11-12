أعلنت منظمة جوائز الموسيقى الأفريقية «afrima» قائمة المرشحين لجوائز الدورة الجديدة لعام 2021، حيث يتنافس المطربون على 30 جائزة في مختلف أنواع وألوان الموسيقى، وتم اختيار سميرة سعيد ولطيفة وروبي للمنافسة على جائزة «أفضل مطربة في شمال أفريقيا»، مع قائمة من أهم المطربات، على أن تعلن النتيجة النهائية في حفلات الجائزة التي ستقام في الفترة من 19 إلى 21 الجاري.



وتم الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية بالتنسيق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) واللجنة الدولية لجوائز الموسيقى الأفريقية (AFRIMA) ووضع منظمو الجائزة، بحسب موقع «سيدتي نت»، اسم سميرة سعيد، على رأس المرشحات لنيل جائزة «أفضل مطربة في شمال أفريقيا» عن أغنيتها «مون شيري»، منافسة بذلك عددا من الفنانات من بينهن روبي وهايدي موسى من مصر عن أغنيتي «حتة تانية» و«تصدق وتآمن بالله»، والتونسية آمال مثلوثي عن أغنية «حلم»، والتونسية لطيفة عن أغنية «الأستاذ»، بجانب منافسة حادة بين مطربات من المغرب، من بينهن سلمى رشيد بأغنية «شلونج»، وجيلان بأغنية «شي وقات»، وعبير عن أغنية «يخت»، إضافة إلى منال بنشليخة عن أغنية «عيطو للبوليس»، وندى أزهري عن أغنية «طاح الليل».



ويتنافس 10 مطربين عرب على لقب أفضل فنان في شمال أفريقيا، على رأسهم عمرو دياب عن أغنية «يا أنا يا لأ»، بينما يدخل محمد رمضان التحدي في تصنيف أفضل تعاون فني بأغنيته «يا حبيبي» التي قدمها مع العالمي ميتري جيمس، بعد تتويجه بجوائز «afrima» منذ عامين كأفضل فنان جماهيري، وديزي دروس عن أغنية «نوطا»، وحمزة الفضلي عن أغنية «ويلو»، والحر عن أغنية «حس بيا»، بجانب مسلم عن أغنية «سكاتي»، وزهير البهاوي عن أغنية «سولو دموعي»، إضافة إلى الجزائري مو جرين عن أغنية «بيلا»، والجزائري سولكينج عن أغنية «فادا»، والتونسي كلاي بيج عن أغنية «يلعب».



وتعد جوائز «الموسيقى الأفريقية Afrima»، أعرق جوائز موسيقية على مستوى القارة السمراء، وتأتي تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتفتح بابها للتصويت أمام الجماهير لاختيار نجوم أفريقيا في مجالات أفضل مطرب ومطربة وأفضل ألبوم، وأفضل دويتو وأفضل عمل وفنان في مختلف الأنواع الموسيقية كل عام.



وتسلط الضوء على نجوم العالم العربي وفناني شمال أفريقيا باختيار هيئتها 22 فنانا وفنانة عربية يتنافسون على 10 جوائز في دورتها السابعة لهذا العام من أصل ما يزيد على 30 جائزة تجمع فنانين من 50 دولة أفريقية.