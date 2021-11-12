وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء كالتالي: نص القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية على الضوابط والشروط والأحكام المطلوبة لممارسة مهنة الصيدلة أو التصريح لفتح الصيدليات أو مراكز الأدوية تداولا وإنتاجا.



وتأكد شرط اقتصار الترخيص بفتح الصيدليات على الكويتيين ممن توافرت فيهم شروط ممارسة المهنة، مؤيدا بالحكم الصادر من محكمة التمييز عام 2019 ببطلان أي اتفاق أو تنازل عن هذا النشاط لغير الكويتيين.



مع ذلك، فقد تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أخبارا ومعلومات في سابقة تتعارض مع ضوابط الترخيص لأحد الأشخاص غير الكويتيين يمتلك إحدى الشركات وهي شركة «صيدليات رويال» والتي تجاوزت فروعها 200 صيدلية، ومع ذلك لم يفتح هذا المجال أمام طلبات أخرى للكويتيين على الرغم من زيادة عدد فروع الصيدليات العائدة للشركة، الأمر الذي يمثل مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ما تطلب الوقوف أمامه ومعرفة أبعاده وأسبابه وسنده من القانون واللائحة المشار إليهما، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مصحوبا بما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات أو مكاتبات ذات صلة بموضوع السؤال:



1 ـ وفقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 28 لسنة 1996 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية له، هل أصدرت وزارة الصحة أي تراخيص لفتح صيدليات بأسماء أشخاص ليسوا كويتيين أو شركاتهم كما حصل في إجراءات الموافقة لشركة رويال وفروعها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي ببيان إحصائي مدرج به اسم الصيدلية واسم المرخص له وجنسيته وتاريخ الترخيص والسند القانوني أو اللائحي لإصداره والجهة التي أصدرته أو المعتمدة لإصداره.



2 ـ هل قدمت طلبات من غير كويتيين للترخيص لفتح صيدليات مثل مجموعة شركات Boots العالمية سواء باسمهم أو عن غيرهم سواء أفراد شركات أو بطلبات من الجمعيات التعاونية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بالأعداد التي وافقتم عليها وفروعها وتلك التي لم يقبل طلبها لمنح مزيد من الفروع وأسباب ذلك.



3 ـ هل تابعت الوزارة نشاط الصيدليات وفروعها وفقا لمتطلبات القانون؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب، وما إجراءاتها لتدارك سلبيات ذلك؟



4 ـ هل سجلت مخالفات ضد بعض فروع الصيدليات المرخصة تحت اسم رويال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف باسم مديرها واسم المرخص له بها وجنسيتهم وأسماء شركائهم المحددين بالترخيص وصفة كل منهم.



5 ـ هل سجلت مخالفات في شأن أي من التراخيص الصادرة للشركة وفروعها ونظرت أمام اللجنة المتخصصة فيها وفقا لأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 28 لسنة 1996 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما القرار الصادر في شأن كل منها حسب نوع الجزاء على المخالف؟