عبدالعزيز الفضلي

أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان تخصيص 10 فترات لدخول الأطفال إلى مرفق المكتبة تفعيلا لدورها وتحقيقا لأهدافها في المدارس ورياض الأطفال.

جاء ذلك في نشرة عممها السلطان على المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وتضمنت هذه النشرة كتابا من الموجهة الفنية العامة لرياض الأطفال نادية المسلم أشارت فيه إلى تعديل نماذج الجدول الأسبوعي في مدارس رياض الأطفال للقسمين (أ - ب) بعد إدراج نشاط المكتبة بمعدل فترة واحدة في كل «خبرة»، موضحة أن مجموع ما يقدم للأطفال في القسمين خلال أسبوعين هو 10 فترات موزعة كالتالي:

2 مفاهيم الخبرة التربوية

3 مفاهيم اللغة العربية

3 مفاهيم الرياضيات

1 نشاط تربية موسيقية

1 نشاط مكتبة

ودعا السلطان المناطق التعليمية التعميم على مدارس رياض الأطفال للعلم والعمل بموجبه، لافتا إلى ضرورة الإيعاز إلى مراقبي كافة المراحل التعليمية لتفعيل دور المكتبات المدرسية إعمالا بالنشرة العامة رقم 29 بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الصادرة عن قطاع التنمية التربوية والأنشطة.