ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أنه لا توجد خطط بعد لتلقيح الحيوانات في حديقة الحيوانات ومتنزهات الحياة البرية في سنغافورة ضد كورونا.

يأتي ذلك بعد أن إصابة أربعة أسود آسيوية في نايت سفاري بفيروس كورونا /السبت/ الماضي، عندما ظهرت عليهم علامات إصابة خفيفة لكورونا مثل السعال والعطس والخمول.

وذكرت هيئة "مانداي وايلد لايف جروب" أنه لم يتم تطعيم أي حيوان في حديقة الحيوانات أو حدائق الحياة البرية في سنغافورة ضد كورونا ولا توجد حاليًا خطط للقيام بذلك.

وردا على استفسارات من صحيفة (ستريتس تايمز)، أوضحت الهيئة أن هناك حاجة إلى مزيد من الفهم لسلامة وفعالية التطعيم للحيوانات.

وأضافت: "نحن نتحقق من الأمر مع نظرائنا العالميين في حدائق الحيوان الذين بدأوا في تجربة اللقاحات لبعض حيواناتهم".