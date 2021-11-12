أكدت الفنانة التونسية درة، أن فيلم (الجدران) الذي تقوم بتصويره حاليا، يمثل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية؛ لأنه يوفر فرصة لعرض جانب جديد من موهبتها التمثيلية من خلال تعابير وأحاسيس لم تقدمها من قبل.

وقالت درة - في تصريحات نشرتها عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي إن الفيلم يندرج ضمن فئة الرعب الكلاسيكي ويروي قصة فتاةٍ تخوض رحلة مشوقة للكشف عن الجانب المظلم لعائلتها.

وأضافت أن هذا الفيلم يعتبر تجربة جديدة كليا بالنسبة لها، لافتة إلى أنه رغم الاستمتاع بجميع التجارب الجديدة، لكن هذا الفيلم يحمل طابعا مميزا كونه يعتمد على تقنيات فنية متقنة.

وأكدت أنها تحب المشاركة في الأفلام الرومانسية لكن هذا العمل يتيح لها اختبار مواهبها التمثيلية، متمنية أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور وقت عرضه.

ويشارك في بطولة الفيلم نيكولا معوض، وأحمد بدير، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، قصة ياسر صلاح، وسيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمد بركة.

يشار إلى أن درة تستعد لتصوير مسلسل "المشرحة" المؤلف من 10 حلقات، والذي تعاقدت عليه مؤخرا، وينتمي إلى فئة أعمال الإثارة والتشويق، وتقدم فيه دور طبيبة تواجه مشاكل مختلفة بسبب عملها، والمخاوف أثناء تأدية عملها في البحث الجنائي عن الحقائق، والخفايا لكشف الأسرار.