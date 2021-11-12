نفى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الجمعة أن يكون كذب يوما في الحياة العامة، مؤكدا أنه قادر على التعامل مع اتهامات بعدم النزاهة وجهت إليه بما في ذلك من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وردا على سؤال حول قيامه بالكذب في حياته العامة، قال موريسون في مقابلة أجرتها معها إذاعة "3 إيه دبليو" الجمعة "لا أعتقد أني قمت بذلك. لا لا".

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون أكد أنه "يعلم" أن موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.

وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما ، سأل صحافي أسترالي ماكرون "هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟"، فردّ الرئيس الفرنسي "أنا لا أعتقد. أنا أعلم" ذلك.

وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ في ايلول/سبتمبر فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).

وبحسب موريسون فإن هذه الاتهامات لا تقلقه وهو واثق من اتخاذه القرار الصحيح بفسخ اتفاق الغواصات مع فرنسا لحماية الدفاع الوطني الاسترالي.

وأضاف "لم اخش أن يثير ذلك استياء البعض" مؤكدا أن تقنية الغواصات النووية الاميركية لم يتم مشاركتها مع دولة اخرى منذ عام 1958