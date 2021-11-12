قال المدير التنفيذي لشركة "أبل" الأمريكية تيم كوك، إن الشركة أبدت اهتماما فيما يتعلق بالعملات المشفرة، موضحا في الوقت ذاته أن الشركة لا تملك خططا حالية لإطلاق أي عروض متعلقة بالعملات المشفرة.

وقال المدير التنفيذي لـ"أبل" - وفق ما أورده موقع "تيك كرانش" التقني - إنه لن يستثمر رصيد الشركة النقدي في العملات المشفرة، مضيفا " لا أعتقد أن الناس يشترون أسهم (أبل) للتعرض للعملات المشفرة. وبالتالي ، إذا أرادوا القيام بذلك ، فيمكنهم الاستثمار مباشرة في العملات المشفرة من خلال وسائل أخرى".

وأوضح كوك أن "أبل" ليس لديها خطط لمقايضة منتجاتها بالعملات المشفرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى اهتمام شركته بـ "أشياء أخرى" فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وقال إنه "من المنطقي اقتناء العملات المشفرة كجزء من محفظة متنوعة"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يقدم بذلك نصائح استثمارية لأحد.

وأشار "تيك كرانش" إلى أن منافسي خدمة محفظة "أبل" الرقمية "أبل باي" مثل "باي بال" و" فينوم" وغيرها، بدأوا في تقديم خيارات الشراء من خلال العملات المشفرة، ما يجعل هناك نوع من الضغوط على "أبل" للتفكير في خطوة مماثلة.