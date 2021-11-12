خطف ركن الكتب النادرة والمخطوطات القديمة الأنظار بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 40، معتبرا جمهور المعرض الركن الأكثر تميزا وتألقا لما يقدمه من كتب ضخمة ومخطوطات قديمة محفوظة في خزائن زجاجية مغلقة، لقيمتها الأدبية والتاريخية الكبيرة.

وقالت دور نشر مشاركة لوكالة الأنباء الإلمانية (د.ب.أ) إن الركن نجح في استقطاب عدد كبير من زائري المعرض الذين حرصوا على الاطلاع والتقاط الصور التذكارية مع المقتنيات النادرة والثمينة التي تم عرض بعضها للمرة الأولى للجمهور.

وكان أبرز المعروضات نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بالذهب عيار 24 قيراطاً، يعود للقرن الثاني عشر، وتبلغ قيمته 500 ألف يورو، بجانب كتاب أخر يضم 31 عملاً فنياً للرسام العالمي ومؤسس المدرسة التكعيبية بابلو بيكاسو الذي تبلغ قيمته نحو 450 ألف يورو، إضافة لكتاب الخيول الذي تم تغليفه وزخرفته بالذهب الخالص عيار 24 قيراطا ، الذي يرصد 11 فصيلا من الخيول، والذي وصلت قيمته أكثر من 14 ألف يورو .

وتقدم دارانتيكاريت ،التي تحرص على المشاركة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب سنويا ، مجموعة من المقتنيات والكتب والمخطوطات النادرة التي تبلغ قيمتها مليوناً و50 ألف يورو، والتي تنتمي لمكتبة جان جاك بيير ديسميزون.

ويعرض ركن المقتنيات والمخطوطات النادرة أضخم خريطة للكرة الأرضية يصل طولها 5ر2 متر، بعرض 5ر2 متر، وتشارك داربيتر هارينجتون المتخصصة في بيع الكتب النادرة بمجموعة تضم 100 كتاب نادر من بينها نسخة أصلية من كتاب "كابيتال" للكاتب كارل ماركس الذي بلغت قيمته 575 ألف جنيه استرليني.

ويزين الركن خريطة تم رسمها بالألوان في عام 1490، ومخطوطة يصل طولها إلى نحو 100 سم وعرضها نحو 60 سم كُتب عليها القرآن الكريم كاملاً، بخط صغير جداً لا يرى إلا عن قرب.