يعتزم وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القيام بجولة تفقدية للمدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2026 في الدول الثلاث المضيفة للبطولة وهي كندا والولايات المتحدة والمكسيك خلال الفترة من 17 وحتى 22 نوفمبر الجاري .

والزيارة هي الجولة التفقدية الثالثة التي يقوم بها وفد الفيفا بعد أن قام بزيارة 17 مدينة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين للمدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2026 ، برئاسة نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اتحاد الكونكاكاف فيكتور مونتالياني والذي قام بزيارة مدن إدمونتون ، ومكسيكو سيتي ، وجوادالاخارا ، ولوس أنجلوس وتورنتو.

وسبق الزيارات العديد من المناقشات على مدار العامين الماضيين التي تمنح وفد الفيفا الفرصة لمقابلة ممثلي المدينة المرشحة المستضيفة لكأس العالم 2026 وجميع المسئولين المحليين ذوي الصلة لمناقشة الموضوعات الرئيسية مثل إدارة المكان والبنية التحتية والاستدامة وكذلك المسائل التجارية والقانونية والأمور الموصي بها حيث سيقوم خبراء الفيفا أيضًا بفحص البنية التحتية الأساسية، مثل الملاعب ومنشآت التدريب والأماكن المحتملة لمهرجان الفيفا للمشجعين .

وسيتبع اختتام الجولة التفقدية إجراء تقييم شامل لينهي الاتحاد الدولي لكرة القدم عملية الاختيار بحلول الربع الأول أو الثاني من عام 2022.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين بيتر مونتوبولي في منصب مدير العمليات في كندا لدعم الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026 .

ومن جانبه ، علق مونتوبولي على القرار قائلا :"أود أن أتقدم بالشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه الفرصة لأكون جزءًا من فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة لقيادة كندا في استضافة كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك والولايات المتحدة، وأنا أتطلع بشدة إلى العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتقديم أكبر حدث رياضي فردي في العالم".