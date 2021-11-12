أعلن قصر باكنغهام أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي اضطرت مؤخرا لتقليص التزاماتها العامة بناء على نصيحة الأطباء، ستشارك كما كانت ترغب في مراسم "الذكرى" الأحد في لندن، لكنها تخلت عن حضور مناسبة أخرى الثلاثاء.

واضطرت الملكة البالغة من العمر 95 عاما وأمضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي، إلى تمديد مدة الراحة التي نصح بها الأطباء ما أجبرها على إلغاء مشاركتها هذا السبت في مهرجان الذكرى المخصص لتكريم الجنود بريطانيا والكومنولث.

وقال قصر باكنغهام في بيان أن الملكة التي عبرت عن "رغبتها الحازمة" في ذلك قبل أسبوعين، ستحضر مراسم الأحد عند النصب التذكاري في لندن، موضحا أنها "ستحضر كما في السنوات السابقة" المراسم "من شرفة مبنى" وزارة الخارجية.

وتابع البيان "بناء على النصائح الأخيرة لأطبائها، قررت الملكة عدم حضور" السينودس العام لكنيسة إنكلترا الذي ينعقد الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتمضي الملكة إليزابيث الثانية فترة راحة منذ 20 تشرين الأول/أكتوبر غداة حفل استقبال في قلعة وندسور حيث ظهرت وهي تتحدث مع رئيس الحكومة بوريس جونسون ورجل الأعمال الأميركي بيل غيتس.