ذكر بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم أن الصين ستدرج فحص الاكتئاب ضمن فحوصات صحة الطلاب وسط الجهود للوقاية من الاضطراب النفسي بين المراهقين.

وتم اصدار البيان ردا على اقتراح بشأن الوقاية من الاكتئاب بين الطلاب المراهقين قدمه المجلس الوطني الـ13 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، خلال جلسته الرابعة التي انعقدت خلال الفترة من يوم 4 الى يوم 10 مارس الماضي.

وقال البيان ان سجلا للصحة النفسية سيُحفظ أيضا من أجل متابعة حالة صحتهم على أساس منتظم وتوفير التدخلات في الوقت المناسب إذا ظهرت عليهم علامات على وجود حالات اضطراب نفسي، مشيرا الى أنه سيتم وضع نظام للوقاية من هذا المرض